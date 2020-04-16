Експрезидент ФІФА розповів про можливе перенесення футбольного ЧС-2022 в іншу країну

Колишній президент ФІФА Йозеф Зепп Блаттер розповів про можливе перенесення чемпіонату світу-2022 з футболу з Катару до іншої країни на тлі корупційних скандалів, пов'язаних із підкупом офіційних осіб під час вибору країн-господарів ЧС-2018 і ЧС-2022.

Йозеф Зепп Блаттер в інтерв'ю Bild, зокрема, назвав такі країни, як Німеччина, США. Японія.

"Німеччина могла б провести чемпіонат світу замість Катару, але це буде означати, що турнір вдруге поспіль пройде в Європі. У зв'язку з цим такий варіант не буде пріоритетним. США можуть прийняти ЧС-2022 замість ЧС-2026. Вони здатні встигнути з підготовкою , це не ракетобудування. Японія - ще один варіант, вони ж боролися з Катаром за відповідне право проведення.

На щастя, на чемпіонаті світу 2022 року буде лише 32 команди, а не 48, як планувалося раніше. Організаційних зусиль буде не більше, ніж на ЧС-2018", - передає слова швейцарського фахівця Football.ua.

Нагадаємо, що Йозеф Блаттер був президентом ФІФА у період 1998-2015 років, але змушений був подати у відставку через корупційні скандали.

Як повідомлялося, у Катарі в умовах карантину через пандемію коронавірусу продовжують будувати стадіони до ЧС-2022 з футболу, який попередньо має пройти 21 листопада - 18 грудня.

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