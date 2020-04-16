У Катарі під час карантину продовжують будувати стадіони до ЧС-2022 з футболу

У Катарі в умовах карантину через пандемію коронавірусу продовжують будувати стадіони до ЧС-2022 з футболу, який попередньо має пройти 21 листопада - 18 грудня.

На будівництві арен продовжують працювати тисячі людей. Про це повідомляє.Footboom.com.

"Незважаючи на те, що в Катарі суспільне життя, як і майже скрізь у світі, підпорядковано умовам карантину, викликаного пандемією коронавірусу, продовжують посилено будуватися стадіони до чемпіонату світу 2022, який попередньо повинен пройти в цій країні з 21 листопада по 18 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Frankfurter Allgemeine, на будівництві вже зафіксовано п'ять випадків захворювання коронавірусом серед робітників. Зокрема, двоє співробітників будівельного майданчика на стадіоні "Аль-Тумама", двоє співробітників на стадіоні "Аль-Байт" і ще один працівник на стадіоні "Аль-Райян".

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Як повідомлялося, станом на 16 квітня у світі вже зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, із них - понад пів мільйона людей одужали і 134 669 померли. В Україні підтверджено 4161 випадок захворювання на COVID-19. За добу зареєстровано 397 нових випадків.

Фото: turkmenportal.com