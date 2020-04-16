Чемпіон світу з фігурного катання Нгуєн розповів про жорсткі правила карантину в Канаді

Чемпіон світу з фігурного катання серед юніорів Нам Нгуєн розповів про жорсткі правила карантину в Канаді.

Нам Нгуєн, зокрема, розповів про одну сім'ю у Торонто, яку оштрафували на 8 тисяч доларів за те, що вони просто вийшли з дому усі разом.

"Ми, звичайно, не повністю закриті в квартирі: якщо тобі потрібно піти в магазин за реально необхідними речами, то ти можеш це зробити, якщо не будеш вступати в близький контакт ні з ким. Але, наприклад, ніде не можна збиратися в компанію більше п'яти чоловік. До речі, прочитав недавно, що в Торонто одну сім'ю оштрафували на 8 тисяч доларів за те, що вони разом залишили будинок.

Особисто я трохи засмучений тим, як люди поводяться. Є ті, хто строго дотримується всіх правил самоізоляції, але є й інші, хто веде своє життя так, ніби нічого не сталося. І це мене розчаровує. Я турбуюся за цих людей, тому що вони можуть захворіти або заразити інших", - передає слова Нгуєна XSPORT.

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Як повідомлялося, станом на 16 квітня у світі вже зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, із них - понад пів мільйона людей одужали і 134 669 померли. В Україні підтверджено 4161 випадок захворювання на COVID-19. За добу зареєстровано 397 нових випадків.

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