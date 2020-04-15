Старт «Тур де Франс» перенесли на кінець серпня

«Джиро д'Італія» і «Вуельту» проведуть восени.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) прийняв рішення подовжити паузу в шосейному велоспорті до 1 липня. За новим календарем гонки почнуться не раніше 1 серпня. «Тур де Франс» перенесли і тепер він має пройти з 29 серпня по 20 вересня, повідомляє офіційний сайт UCI.

Чемпіонат світу в Мартіньї залишиться в своїх датах (20-27 вересня) без зміни розкладу змагань. Після нього відбудуться «Джиро д'Італія» і «Вуельта».

До 15 травня UCI представить новий календар Світового туру чоловічих і жіночих змагань. Він як і раніше залежатиме від ситуації з пандемією коронавірусу в світі.

Нагадаємо, що «Тур де Франс» неможливо провести в заплановані терміни (червень-липень) через продовження карантину у Франції.

Фото: euronews