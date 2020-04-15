Футбол: "Андерлехт" відновив тренування, за що піддався критиці
Укрінформ
Бельгійський футбольний клуб "Андерлехт" відновив тренування, не оголосивши про це публічно.
Як повідомляє Het Nieuwsblad, тренерський штаб зробив тренування добровільними, тобто футболісти могли не відвідувати їх, якщо не відчували себе в безпеці. На таке добровільне тренування прийшли 20 футболістів.
Джерело в клубі заявило, що всі заходи безпеки були дотримані, санітарні норми не порушувалися, гравці займалися розділеними підгрупами, не контактували один з одним - тільки на дистанції.
При цьому рішення клубу піддалося різкій критиці, оскільки загроза поширення коронавірусу не зменшується.
Чемпіонат Бельгії з футболу був припинений, ліга обговорює його можливе дострокове завершення.
Фото: rsca.be.