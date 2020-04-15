Індивідуальні тренування забезпечать збірним України плавний вихід із карантину - Немчінов

Відновлення індивідуальних тренувань для членів збірних України забезпечить спортсменам плавний вихід із карантину.

Про це написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook, коментуючи відповідне рішення уряду.

"Це дозволить провідним атлетам плавно вийти з карантину після його завершення, а в майбутньому забезпечить Україні нові перемоги та медалі на найвищому рівні. Всі тренування мають проводитися із урахуванням каринтинних правил", - зауважив Немчінов.

Він нагадав, що уряд 15 квітня на черговому засіданні підтримав ініціативу міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта щодо відновлення індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді та інвалідному візку) спортсменами штатних команд національних збірних команд України з олімпійських, неоліміпійських, національних видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю.

Відповідні зміни для забезпечення безперервності тренувального процесу спортсменів штатних збірних команд були внесені до Постанови КМУ № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

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Як повідомляв Укрінформ, з 17 березня в Україні тимчасово призупинили роботу спортивні комплекси і зали. Це зроблено з метою запобігання розповсюдження коронавірусу.

Окрім того, через карантин українські спортсмени не можуть повноцінно готуватися до Олімпіади-2020.