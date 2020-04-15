Залишивши "ПСЖ", уругваєць Кавані продовжить грати в Європі

Футбольний нападник французької команди "ПСЖ" Едінсон Кавані продовжить виступи в Європі й після закінчення контракту із французьким клубом.

Уругвайцем неодноразово цікавилися південноамериканські команди, проте форвард планує виступати у Європі як мінімум до чемпіонату світу 2022 року, повідомляє Goal.

"Термін дії контракту форварда у Парижі спливає наприкінці нинішнього сезону. Очікується, що Кавані залишить Францію, а найбільш вірогідним варіантом продовження кар'єри уругвайця є мадридський" Атлетико ". Взимку іспанський клуб намагався підписати Кавані, але не зміг покрити витрати на трансфер", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що за "ПСЖ" Кавані виступає з літа 2013 року. За цей час форвард провів 200 матчів і забив 138 м'ячів.

Фото: goal.com.