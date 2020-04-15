МЛС через коронавірус може скоротити кількість футбольних матчів

Північноамериканська Вища ліга сокеру (футболу) не зможе у травні відновити чемпіонат через складну ситуацію з пандемією коронавірусу в США і Канаді.

Крім того, МЛС, скоріш за все, скоротить кількість матчів у сезоні, щоб регулярний чемпіонат завершився якнайшвидше, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Наша мета, як і раніше, полягає в тому, щоб зіграти якомога більше матчів. У той же час, розуміємо, що зробити це буде важко. Ми щодня проводимо консультації з медичними експертами і очікуємо, що найближчими тижнями отримаємо інформацію про те, коли зможемо повернутися до гри", - зазначається у повідомленні.

Поєдинки плей-офф ліга заплановала на жовтень.

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Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу чемпіонат МЛС припинили 12 березня.

Фото: mlssoccer.com.