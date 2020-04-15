БК "Запоріжжя" визначився з поновленням тренувань

У баскетбольному клубі "Запоріжжя" розповіли, коли команда поновить тренувальний процес.

Керівництво клубу, тренерський штаб та гравці вирішили розпочати заняття щойно завершиться карантин через пандемію коронавірусу, повідомляє пресслужба ФБУ.

Тренер запоріжців Валерій Плеханов підтвердив усні домовленості з керівництвом клубу та обласної федерації про продовження роботи в БК "Запоріжжя". Втім жодної конкретики нині немає.

Довгострокові контракти з БК "Запоріжжя" мають Яків Титов та Іван Михаєв. Вирішення всіх інших кадрових питань має розпочатися разом з поновленням тренувального процесу.

Нагадаємо, чемпіонат України серед команд Суперліги був дочасно завершений через пандемію коронавірусу. Команда БК "Запоріжжя" посіла у підсумку восьме місце – 8 перемог у 26-ти поєдинках.

Фото: fbu.ua.