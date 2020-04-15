В'ячеслав Кравцов запросив до України впливове баскетбольне агентство

Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов розповів про проблеми створення профспілки гравців та подальші кроки в цьому процесі.

Він запросив до України найвпливовіше у Європі баскетбольне агентство BeoBasket, повідомляє Tribuna.com.

"Під час перебування в Україні намагався організувати процес створення профспілки. Це непросто. Проблема в тому, що багато гравців не мають агентів. Клуби можуть прописати в угоді невдоволення результатом без конкретних цифр. Був би агент, таких пунктів в угоді взагалі не було б. Потрібно в кожній області створити відділ профспілки. Але на це потрібно хоча б по 2-3 людини на область. Загалом такий масштаб буде важко контролювати. Тому я обрав інший шлях. Поговорив зі своїм агентством BeoBasket. Воно найбільше та найвпливовіше в Європі. За моєю рекомендацією воно наступного сезону зайде в Україну", - сказав Кравцов.

Додамо, що за національну збірну України В'ячеслав Кравцов виступає з 2006 року.

Фото: fbu.ua.