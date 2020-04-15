"Мілан" хоче запросити гравця київського "Динамо"

Футбольний захисник київського "Динамо" Денис Попов увійшов до сфери інтересів італійського клубу "Мілан".

Кияни погодилися на переговори про трансфер гравця, повідомляє Milan News 24.

"Мілан" намагається підписати молодого українського захисника. Дениса Попова. "Динамо" вже погодилося вступити у переговори з приводу продажу гравця. Головний тренер збірної України і колишній гравець "Мілана" Андрій Шевченко також може посприяти перемовинам. Сьогодні у клубах поки що не називають цифри, але вартість, гравця, ймовірно, не перевищить 15 мільйонів євро ", - зазначається у повідомленні.

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Нинішнього сезону Попов став основним гравцем першої команди "Динамо". На рахунку 21-річного захисника 14 матчів і 2 забиті м'ячі.

На фото 1927.kiev.ua: Денис Попов.