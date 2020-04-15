Національна хокейна ліга (НХЛ) подовжила термін самоізоляції для гравців до 30 квітня.

Попередній термін самоізоляції хокеїстів через пандемію коронавірусу мав закінчитися 15 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги з посиланням на пресслужбу НХЛ.

"НХЛ, слідуючи консультацій медичних експертів, прийняла рішення подовжити режим самокарантину для гравців, тренерів та персоналу клубів до 30 квітня", - йдеться в повідомленні НХЛ.

Нагадаємо, що сезон у НХЛ був припинений 13 березня через пандемію коронавірусу і спочатку планувалося, що чемпіонат відновиться на початку травня.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні). Найбільшу кількість заражених зафіксовано у США - 614 246, Іспанії - 174 060 та Італії - 162 488.

Президент США Дональд Трамп проведе 16 квітня відеоконференцію з лідерами країн "Великої сімки" (G7) щодо питань координації зусиль у боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Фото: uhl.ua