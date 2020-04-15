З'явилися перші музичні роботи на конкурс від ФБУ та Errea

З'явилися перші музичні роботи на конкурс від ФБУ та Errea

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Укрінформ
З'явилися перші музичні роботи конкурсу, оголошеному Федерацією баскетболу України (ФБУ) та її технічним партнером компанією Errea.

За умовами конкурсу на мелодійне проведення карантину, уболівальники публікують у соцмережах відео з виконанням фрагменту будь-якого музичного твору з хештегом #basketballmusic. Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Конкурс триває до 1 травня.

Організатори оберуть три найкращі роботи, а після цього переможця визначать шляхом підрахунку лайків.

Автори найкращих відео отримають призи від компанії Errea Sport Ukraine.

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Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

Фото: fbu.ua

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