З'явилися перші музичні роботи на конкурс від ФБУ та Errea

З'явилися перші музичні роботи конкурсу, оголошеному Федерацією баскетболу України (ФБУ) та її технічним партнером компанією Errea.

За умовами конкурсу на мелодійне проведення карантину, уболівальники публікують у соцмережах відео з виконанням фрагменту будь-якого музичного твору з хештегом #basketballmusic. Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Конкурс триває до 1 травня.

Організатори оберуть три найкращі роботи, а після цього переможця визначать шляхом підрахунку лайків.

Автори найкращих відео отримають призи від компанії Errea Sport Ukraine.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

Фото: fbu.ua