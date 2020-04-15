CAS підтвердив рішення УАФ про покарання футболістів молодіжного складу "Олімпіка"

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозані (Швейцарія) оприлюднив рішення за апеляційною скаргою колишніх футболістів молодіжних команд донецького "Олімпіка".

CAS підтвердив рішення УАФ покарати Назара Єдинака, Артема Козлова, Вадима Счастливцева, Луку Надірадзе та Богдана Степаненка через їх участь у маніпуляції результатами матчів. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

"У відповідності до рішення CAS, гравцям повністю відмовлено в задоволенні апеляційних вимог, а рішення УАФ залишено в силі без змін", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, КДК ФФУ зняв молодіжні команди "Олімпіка" (U-19 та U-21) зі змагань на старті сезону-2018/19 через підозри їх участі в договірних матчах, після чого клуб подав апеляцію. За її підсумками було не лише залишено в силі попереднє рішення, а й додатково довічну дискваліфікацію отримали шість футболістів "Олімпіка", які брали участь у цих матчах.

"Олімпік" та п’ятеро із шести покараних гравців оскаржили рішення у CAS, але до початку розгляду справи по суті "Олімпік" вийшов із процесу.

Фото: uaf.ua