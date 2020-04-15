CAS підтвердив рішення УАФ про покарання футболістів молодіжного складу "Олімпіка"
CAS підтвердив рішення УАФ покарати Назара Єдинака, Артема Козлова, Вадима Счастливцева, Луку Надірадзе та Богдана Степаненка через їх участь у маніпуляції результатами матчів. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
"У відповідності до рішення CAS, гравцям повністю відмовлено в задоволенні апеляційних вимог, а рішення УАФ залишено в силі без змін", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, КДК ФФУ зняв молодіжні команди "Олімпіка" (U-19 та U-21) зі змагань на старті сезону-2018/19 через підозри їх участі в договірних матчах, після чого клуб подав апеляцію. За її підсумками було не лише залишено в силі попереднє рішення, а й додатково довічну дискваліфікацію отримали шість футболістів "Олімпіка", які брали участь у цих матчах.
"Олімпік" та п’ятеро із шести покараних гравців оскаржили рішення у CAS, але до початку розгляду справи по суті "Олімпік" вийшов із процесу.
Фото: uaf.ua