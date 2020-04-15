Віцепрезидентка Національної ліги профі-боксу України дала прогноз на відновлення змагань

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова назвала ймовірний термін повернення змагань після тривалої перерви через пандемію коронавірусу.

Аліна Шатернікова в інтерв'ю XSPORT.ua, зокрема, зазначила, що змагання, скоріше за все, відновляться в кінці року, хоча і назвала такий варіант "перестрахувальним".

"Можу припустити, що професійний бокс запуститься десь до кінця року. Може бути, це злегка перестрахувальний варіант прогнозу, однак мій колега недавно спілкувався з промоутерами і менеджерами з Європи, і ті говорили, що до кінця року не планують ні маленьких, ні великих івентів.

…Бокс без глядачів? Чесно кажучи, я такі ідеї не підтримую, адже сама суть спорту в тому, щоб збирати глядачів і дарувати напругу емоцій. Спорт створений для людей, для мас. Проводити спортивні змагання без глядачів, без свого фундаменту, це все одно, що в якійсь мірі руйнувати його. Я вважаю, що спорт для глядачів, це не просто контент для ТБ або змагання для спортсменів", - сказала Шатернікова.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

Фото: xsport.ua