Плавальна серія "Маре Нострум" у 2020 році скасована

Щорічна плавальна серія "Маре Нострум" (Mare Nostrum), яка проводиться з 2000 року, в 2020-му не відбудеться через коронавірус.

Перший етап традиційної комерційної плавальної серії "Маре Нострум" був запланований на 6-7 червня в Монте-Карло (Монако), другий етап мав відбутися 10-11 червня в Барселоні (Іспанія), третій - 13-14 червня в Кані (Франція ), однак через пандемію COVID-19 організатори скасували змагання, повідомляє Укрінформ.

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Відзначимо, що в останні роки на 50-метрівці батерфляєм у серії "Маре Нострум" домінує рекордсмен світу український плавець Андрій Говоров (на фото).