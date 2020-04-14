Україна обіграла Польщу у FIFA 20
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Укрінформ
За нашу збірну грали Зінченко і Коноплянка.
Збірна України виграла у збірної Польщі у футбольному симуляторі FIFA 20. Сума двох матчів - 8:6. За українців виступали півзахисники Євген Коноплянка і Олександр Зінченко, повідомляє Укрінформ.
У першому матчі Євген Коноплянка обіграв Матеуша Кліха - 5:2.
У другій зустрічі Олександр Зінченко поступився Мацею Рибусу - 3:4.
Нагадаємо, в березні Зінченко двічі розгромив захисника Бенжамена Менді (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках протистояння Україна - Франція.
Фото: Укрінформ