ФК "Бешикташ" хоче запросити до себе хавбека "Шахтаря" Коваленка

Футбольний півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко зацікавив турецький "Бешикташ".

Футбольний гранд зі Стамбула планує скоротити середній вік команди, і майстерний 24-річний українець підходить тренерському штабу "Бешикташа", повідомляє видання Milliyet.

"Коваленко виріс у структурі" Шахтаря ". За шість сезонів він провів у першій команді клубу 183 матчі і забив 28 м'ячів. Він регулярно носить футболку збірної України", - зазначає видання.

Додатковим стимулом підписати Коваленка є те, що у хавбека у червні нинішнього року завершується контракт із "Шахтарем". Турецький клуб сподівається отримати гравця безкоштовно.

Фото: milliyet.com.tr.