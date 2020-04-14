ФК "Бешикташ" хоче запросити до себе хавбека "Шахтаря" Коваленка
Укрінформ
Футбольний півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко зацікавив турецький "Бешикташ".
Футбольний гранд зі Стамбула планує скоротити середній вік команди, і майстерний 24-річний українець підходить тренерському штабу "Бешикташа", повідомляє видання Milliyet.
"Коваленко виріс у структурі" Шахтаря ". За шість сезонів він провів у першій команді клубу 183 матчі і забив 28 м'ячів. Він регулярно носить футболку збірної України", - зазначає видання.
Додатковим стимулом підписати Коваленка є те, що у хавбека у червні нинішнього року завершується контракт із "Шахтарем". Турецький клуб сподівається отримати гравця безкоштовно.
Фото: milliyet.com.tr.