У Сполучених Штатах загинув відомий колишній спортсмен Тарваріс Джексон

Ввечері у неділю у ДТП у США загинув знаменитий ексгравець у американський футбол 36-річний Тарваріс Джексон.

Про це повідомляється на сайті Національної футбольної ліги США.

«Колишній напівзахисник Національної футбольної ліги (НФЛ) Тарваріс Джексон загинув внаслідок автокатастрофи вночі в неділю. Йому було 36 років. Трагічна аварія сталася в штаті Алабама», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що автомобіль, яким керував колишній спортсмен, вилетів з траси і вдарився в дерево.

Причина ДТП з'ясовується, проте вже відомо, що ніяке інше авто в аварію залучене не було.

Джексон завершив кар'єру у 2015 році. У 2014 році у складі Сіетл Сіхокс він перемагав у Супербоул - фінальній грі за звання чемпіона НФЛ.

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