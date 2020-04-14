Клуби АПЛ можуть виплатити понад 100 млн фунтів власникам абонементів

Клуби АПЛ можуть виплатити понад 100 млн фунтів власникам абонементів

Укрінформ
Клуби англійської футбольної Прем'єр-ліги (АПЛ) зіткнуться з фінансовими втратами, якщо перерваний через коронавірус сезон скасують або ж дограватимуть за  порожніх трибун.

У такому разі клубам доведеться відшкодувати 101 млн фунтів власникам абонементів, повідомляє британське видання Daily Mail.

"Повернення грошей власникам абонементів обійдеться клубам Прем'єр-ліги у цілому в 101 млн фунтів стерлінгів, Ця цифра зросте до 177 млн ​​фунтів, якщо взяти до уваги корпоративні продажі та інші доходи від матчів", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що з метою мінімізації фінансових втрат клуби запропонують уболівальникам знижки на абонементи на наступний сезон.

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Нагадаємо, через пандемію коронавірусу чемпіонат Англії спочатку був зупинений до перших чисел квітня. Пізніше карантин продовжили до 30 квітня, розраховуючи розпочати грати у травні.

Фото: google.com.

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