Клуби АПЛ можуть виплатити понад 100 млн фунтів власникам абонементів

Клуби англійської футбольної Прем'єр-ліги (АПЛ) зіткнуться з фінансовими втратами, якщо перерваний через коронавірус сезон скасують або ж дограватимуть за порожніх трибун.

У такому разі клубам доведеться відшкодувати 101 млн фунтів власникам абонементів, повідомляє британське видання Daily Mail.

"Повернення грошей власникам абонементів обійдеться клубам Прем'єр-ліги у цілому в 101 млн фунтів стерлінгів, Ця цифра зросте до 177 млн ​​фунтів, якщо взяти до уваги корпоративні продажі та інші доходи від матчів", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що з метою мінімізації фінансових втрат клуби запропонують уболівальникам знижки на абонементи на наступний сезон.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу чемпіонат Англії спочатку був зупинений до перших чисел квітня. Пізніше карантин продовжили до 30 квітня, розраховуючи розпочати грати у травні.

Фото: google.com.