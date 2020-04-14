Проєкт УАФ "Відкриті уроки футболу" відбуватиметься онлайн

Проєкт "Відкриті уроки футболу" (Open Fun Football Schools), який здійснюється з метою соціальної інтеграції між вимушено внутрішньо переміщеними дітьми і молоддю з Донбасу і Криму та їхніми однолітками з приймаючих громад, відбуватиметься онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

"Поки футбольні змагання призупинено через карантин, волонтери проекту УАФ "Відкриті уроки футболу" проводять заняття онлайн", - йдеться в повідомленні.

Волонтери пропонують дітям фізичні вправи та спортивні ігри, які можна виконати вдома під час карантину.

Проект "Відкриті уроки футболу" здійснюється в рамках діяльності зі співпраці між громадянським суспільством і громадським сектором задля миру, соціальної інтеграції та захисту дітей в Україні, що фінансується Європейським Союзом. Він відкритий для всіх і націлений не на досягнення спортивного результату за будь-яку ціну, а на отримання радості від гри незалежно від рівня здібностей дитини, впровадження цінностей здорового способу життя молоді.

Читайте також: Зінченко і Коноплянка зіграють проти Польщі у FIFA 20

В Україні з 12 березня запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україн., Карантин подовжено до 24 квітня.