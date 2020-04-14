Футбольний сезон в Англії може поновитися 6 червня матчами без глядачів

Поєдинки чемпіонату Англії з футболу відновляться 6 червня.

Про це повідомляє американський спортивний телеканал ESPN.

На цю дату орієнтуються представники Чемпіоншипа, ліги 1 і ліги 2. Клуби прем'єр-ліги (АПЛ) в п'ятницю проведуть відеоконференцію і можуть наслідувати приклад. Передбачається, що матчі пройдуть без глядачів.

Для відновлення сезону на початку червня командам потрібно три тижні на підготовку. Гравці розпочнуть заняття на базах в середині травня. Ймовірно, клубам доведеться задіяти нейтральні поля.