Єврокубки дограють в одне коло і без глядачів – ЗМІ

З'явилася нова інформація про формат завершення єврокубків, призупинених через пандемію коронавірусу.

Асоціація європейських клубів (ECA) і Європейський футбольний союз (УЄФА) досягли угоди щодо відновлення нинішнього сезону, повідомляє Cadena Ser.

Ігри єврокубків відновлять після завершення національних чемпіонатів і це може статися в середині або наприкінці серпня. Очікується, що матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи пройдуть без глядачів і в одне коло.

Передбачається, що такий план завершення сезону-2019/20 дозволить почати новий сезон у вересні.

Нагадаємо, УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.

Фото: Укрінформ