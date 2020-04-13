На "Ролан Гаррос" триває підготовка до турніру тенісного комплексу

У середині березня ЗМІ інформували про те, що в Парижі припинені роботи з реконструкції тенісного комплексу в Парижі, де наприкінці травня - на початку червня мав пройти Відкритий чемпіонат Франції ("Ролан Гаррос"-2020).

Однак, як заявляє генеральний директор Французької федерації тенісу Жан-Франсуа Вілетт, будівельні роботи тривають тут навіть в умовах карантину, повідомляє Lequipe. Зводиться, зокрема, новий дах над центральною ареною Відкритого чемпіонату Франції. "Були вжиті необхідні заходи безпеки. Підготовкою комплексу займаються від 30-ти до 50-ти чоловік, - розповів Вілетт. - Дах (робота над проектом була офіційно здана 5 лютого) вже відкривається та закривається. Але є деякі моменти, які ще треба доопрацювати". Читайте також: Теніс: Ваня Кінг достроково завершила кар'єру через паузу в сезоні Нагадаємо, організатори турніру Grand Slam "Ролан Гаррос"-2020 серез пандемію коронавірусу перенесли змагання на термін 20 вересня - 4 жовтня. Фото: AP.