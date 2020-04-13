Мадридський "Реал" хоче купити Голанда та Мбаппе

Мадридський футбольний клуб "Реал" планує придбати двох молодих зірок європейського футболу - норвежця Ерлінга Голанда та француза Киліана Мбаппе.

19-річного форварда дортмундської "Боруссії" Голанда мадридці хочуть купити нинішнього літа, а 21-річного нападника Мбаппе - влітку 2021 року, повідомляє іспанська спортивна газета Marca.

Контракт француза із "ПСЖ" розрахований до кінця сезону-2021/2022, але в "Реалі" сподіваються, що парижани відпустять фиутболіста за рік до закінчення терміну контракту.

"Керівництво "Реала" розуміє, що це буде складна подвійна операція, але готове її здійснити, оскільки ці футболісти є одними з кращих атакувальних виконавців у світі", - зазначається у повідомленні.

Фото: marca.com.