Чемпіонат Іспанії з баскетболу можуть завершити на Канарських островах

Чемпіонат Іспанії з баскетболу можуть завершити на Канарських островах

Укрінформ
Іспанська баскетбольна Ліга ACB розглядає варіант завершення національного чемпіонату на Канарських островах. 

Там мають відбутися всі незіграні поєдинки, повідомляє пресслужба ФБУ.

Остаточне рішення Ліга планує затвердити під час відеоконференції 20 квітня.

Канарські острови обрано через те, що це частина Іспанії з найменшим рівнем поширення коронавірусу.

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Раніше іспанські клуби одноголосно погодилися призупинити змагання до 24 квітня.

Фото: fbu.ua.

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