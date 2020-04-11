Фінал Кубка світу з вітрильного спорту в олімпійських класах скасований

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) оголосила про скасування через коронавірус фіналу Кубка світу в олімпійських класах яхт.

Регата мала відбутися 14-21 червня в японській Еносімі, повідомляє пресслужба організації.

Раніше був відкладений чемпіонат світу в класі "Фінн" в іспанській Пальма-де-Майорці з 8-16 травня на жовтень.

Крім того, перенесені на невизначений термін чемпіонат світу в класі "470", який міг би завершитися в Пальмі 21 березня, а також афінський чемпіонат Європи в "RS:X" (попередня дата - 10-16 травня). На 9-16 жовтня з 6-23 травня відкладений чемпіонат Європи в "Лазері" і "Лазері радіалі".

Фото: sailing.org.