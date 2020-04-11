ВООЗ рекомендує призупинити футбольний чемпіонат Білорусі

В Білорусі грає більше 20 українських футболістів.

Футбольний чемпіонат Білорусі повинні терміново призупинити. Всесвітня організація охорони здоров'я порекомендувала Білорусі посилити заходи дистанціювання і скасувати всі масові заходи на тлі поширення коронавірусу COVID-19 в країні, повідомляють білоруські ЗМІ.

«Ми рекомендуємо посилити заходи дистанціювання, заборонити масові заходи, забезпечити карантин хворих і контактних осіб», - заявив керівник експертної місії ВООЗ Патрік О'Коннор на брифінгу в Мінську.

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У білоруській Вищій лізі виступає більше 20 українських футболістів, серед яких Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок з «Динамо» (Брест), а Юрій Вернидуб працює головним тренером «Шахтаря» з Солігорська. У чемпіонаті триває четвертий тур.

Нагадаємо, чемпіонат Білорусі з футболу – єдиний в Європі, який не зупинили і проводять з глядачами. У країні зафіксовано 2226 випадків зараження COVID-19, 23 людини померли.

Фото: facebook.com/dynamobrest