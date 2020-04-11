Від коронавірусу вилікувався тренер паралімпійської збірної України

В'ячеслав Загреба закликає усіх українців дотримуватися карантину.

Головний тренер паралімпійської збірної України з веслування на байдарках і каное В'ячеслав Загреба вилікувався від коронавірусу. Про це повідомила Sport Arena.

«Я нарешті видужав. Я вилікувався від COVID-19. Від себе особисто хочу сказати, що це підступна хвороба, невідома, але її можна подолати. Ви повинні зрозуміти, що ні лікарі, ні уряд жодної країни світу не мають достатнього досвіду в боротьбі з цим ворогом, а ціна помилки дуже висока - це людське життя.

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Ми не зможемо подолати цей вірус, поки не будемо виконувати елементарні норми безпеки. Я закликаю вас дотримуватися всіх правил гігієни і карантину – тоді ми зупинимо цю хворобу», - розповів Загреба.

Нагадаємо, минулого тижня від коронавірусу вилікувався форвард баскетбольної збірної України та іспанської «Фуенлабради» В'ячеслав Бобров. Він першим з українських спортсменів здав позитивний тест на COVID-19.

Фото: ukraine-canoe.org