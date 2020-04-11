Гаттузо відмовився від зарплати на користь співробітників ФК "Наполі"

Головний тренер італійської футбольної команди "Наполі" Дженнаро Гаттузо і спортивний директор Крістіано Джунтолі відмовилися від місячної зарплати в зв'язку з кризою, пов'язаною з пандемією коронавірусу.

Таке рішення Гаттузо і Джунтолі прийняли особисто, щоб допомогти співробітникам клубу, яких клуб відправив у відпустку без утримання, повідомляє Football Italia.

У березні та квітні 30 співробітників "Наполі" були відправлені у відпустку і залишилися без зарплат.

На цей момент футболісти ведуть переговори з Італійською асоціацією гравців про скорочення зарплат через припинення сезону Серії А в умовах пандемії коронавірусу.

Фото: getty images.