Максим Бурсак: Хочу боксувати з Головкіним - це великі гроші

35-річний український боксер-середньоваговик Максим Бурсак заявив, що хоче провести бій з чемпіоном світу за версіями IBF і IBO 38-річний казахстанцем Геннадієм Головкіним.

Бурсак також розповів, що під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, він підтримує форму вдома, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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"Дуже хотілося б боксувати на рингу з Головкіним, адже це великий бій. У нього ж контракт з DAZN Group (спортивний стрімінговий сервіс. - Ред.), а це великі гроші. Нині тренуюся вдома, готую себе до великих тренувань. Поки що - турнік, крос. Сподіваюся, все це скоро закінчиться", - сказав український боксер.

Фото: klitschko-brothers.com.