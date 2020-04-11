Роман Яремчук готовий повернутися на футбольне поле

Футбольний форвард бельгійського "Гента" і збірної України Роман Яремчук розповів, що його реабілітація після травми закінчилася.

Гравець дуже хоче вийти на футбольне поле, повідомляє Zbirna.com.

"Думаю, у фізичному плані я вже готовий, - заявив Яремчук. - Багато працював і продовжую працювати. Втім, говорити про те, що міг би вже зіграти, напевно, ще передчасно, адже ігрову форму потрібно набрати. Сподіваюся, пандемія скоро закінчиться, люди перестануть хворіти, і ми зможемо грати у футбол".

Додамо, що за "Гент" 24-річний Яремчук провів 89 матчів і забив 27 м'ячів, за національну сборноую України - 12 ігор (5 голів).

Фото: kaagent.be.