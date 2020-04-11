Липневий етап Кубка світу зі стрибків на батуті в Швейцарії скасували через COVID-19

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про скасування через коронавірус етапу Кубка світу зі стрибків на батуті в Арозі (Швейцарія), який був запланований на 3-4 липня.

Про це повідомляє офіційний сайт FIG.

У нинішньому сезоні поки вдалося провести лише перший етап Кубка світу в Азербайджані (Баку, 15-16 лютого).

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У календарі поки стоїть старт в португальській Коїмбрі 27-28 червня, але ймовірність його проведення практично нульова. Як і в ряді інших міжнародних федерацій, в FIG, судячи із скасувань, також не чекають пожвавлення спорту до серпня.

Фото: noc-ukr.