Липневий етап Кубка світу зі стрибків на батуті в Швейцарії скасували через COVID-19
Укрінформ
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про скасування через коронавірус етапу Кубка світу зі стрибків на батуті в Арозі (Швейцарія), який був запланований на 3-4 липня.
Про це повідомляє офіційний сайт FIG.
У нинішньому сезоні поки вдалося провести лише перший етап Кубка світу в Азербайджані (Баку, 15-16 лютого).
У календарі поки стоїть старт в португальській Коїмбрі 27-28 червня, але ймовірність його проведення практично нульова. Як і в ряді інших міжнародних федерацій, в FIG, судячи із скасувань, також не чекають пожвавлення спорту до серпня.
Фото: noc-ukr.