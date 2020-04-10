Андрій П’ятов та Олександр Караваєв відповіли на запитання онлайн

10 квітня у межах проєкту «Breakfast with Champions» від TM Parimatch та Української асоціації футболу на Youtube-каналі УАФ відбулася онлайн-конференція з гравцями національної збірної України Андрієм П’ятовим та Олександром Караваєвим.

Футболісти національної команди поспілкувалися з пресаташе «синьо-жовтих» Олександром Гливинським та відповіли на низку запитань журналістів та вболівальників.

У прямому ефірі Андрій П’ятов та Олександр Караваєв розповіли, як вони дотримуються карантину в умовах епідемії COVID-19 в Україні, як ставляться до перенесення фінальної частини чемпіонату Європи, поділилися цікавими фактами про свої життєві уподобання та згадали найпам'ятніші моменти у спортивній кар'єрі.

«Карантин проходить весело. Перші два тижні — справжній рай для батька. Під час футбольного життя у тебе немає так багато часу на спілкування з сім’єю. Це уже тепер діти звикли, що тато поруч», - ділиться перевагами домашнього дозвілля голкіпер збірної України Андрій П’ятов.

Cвоєю чергою, Олександр Караваєв зізнався, що у відбіркових матчах Євро-2020 його засмутив вчинок Кріштіану Роналду. «В іграх проти збірної Португалії часто пересікався на фланзі з Роналду, просив його футболку декілька разів». Але омріяну футболку Сашко так і не отримав. «В обох матчах наша збірна його команду засмутила, тому, можливо, йому не схотілося мінятися», - з усмішкою розповідає захисник «синьо-жовтих».

Загалом, у неформальній бесіді глядачі дізналися чимало цікавих подробиць з життя своїх улюбленців як у футболі, так і в буденних ситуаціях. За які клуби хлопці вболівали у дитинстві, футболки яких зірок футболу вони колекціонують, які фільми переглянули останнім часом і в яких соціальних мережах їх можна зустріти. Про все це та багато іншого – у новому, надзвичайно відкритому та найзатишнішому онлайн-проекті українського футболу.

«Проєкт «Сніданок з чемпіоном» триває уже два роки й за цей час нашими гостями стали безліч українських та світових зірок. На жаль, сьогоднішня криза вносить свої корективи у світовий спорт. Однак бренд Parimatch завжди поруч з українським спортом і продовжує проєкт вже в онлайн-форматі. Впевнений, що витримка наших чемпіонів допоможе нам стати сильнішими у цей непростий час», - відзначив представник TM Parimatch Вадим Місюра.