НОК обговорив шляхи подальшого розвитку олімпійського руху в регіонах України

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) олімпійський чемпіон Сергій Бубка провів відеоконференцію з керівниками та представниками усіх регіональних відділень НОК, в якій взяли участь понад п’ятдесят учасників.

Головне питання, яке обговорювалося, - шляхи розвитку олімпійського руху в різних куточках країни та реалізація олімпійських проєктів в ситуації, що склалася, повідомляє пресслужба НОК.

Учасники відеоконференціЇ відзначили, що осередки продовжують свою діяльність з урахуванням встановлених обмежень й поділилися своїм досвідом щодо роботи в умовах карантину.

Присутні наголосили на важливості тісної взаємодії обласних підрозділів НОК й Міністерства молоді та спорту України, обговоривши це питання під час відеоконференції із заступником Міністра Ніною Лемеш.

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Сергій Бубка закликав колег з регіональних відділень співпрацювати з органами місцевої влади, приділяти особливу увагу підтримці атлетів шляхом виплат стипендій, грантів, вирішення їх соціально-побутових проблем під час підготовки до Олімпійських Ігор в Токіо, які були перенесені на нову дату - з 23 липня по 8 серпня 2021 року.