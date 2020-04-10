Футбол: зарплату Неймара в "ПСЖ" уріжуть на 50 відсотків

Асоціація професіональних футболістів Франції домовилася з Міністерством економіки країни про те, щоб через ситуацію з пандемією коронавірусу тимчасово істотно скоротити зарплати усім футболістам клубів вищого дивізіону.

Доходи гравців, які заробляють понад 100 тис євро на місяць, скоротять на 50 відсотків, повідомляє ESPN.

Відомо, що найбільш високооплачуваним гравцем французької Ліги 1 є бразильський форвард парижського клубу "ПСЖ" Неймар, який отримує понад 3 млн євро на місяць.

Доходи футболістів від 10-ти до 20 тис євро на місяць скоротять на 20 відсотків, від 20-ти тис до 50 тис євро - на 30, від 50 тис до 100 тис - на 40.

Фото: Eurosport.