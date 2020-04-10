Стадіон у Кардіффі готується стати другою за величиною лікарнею Британії

На стадіоні "Міленіум" у Кардіффі ведуться інтенсивні роботи з облаштування польового госпіталя на 2000 осіб.

Перші 300 місць планується підготувати вже до неділі, наступні - вже за два тижні. Про це повідомляє BBC.

У госпіталі встановлять мобільні рентгенівські апарати, комп'ютерні томографи, а також прилади для догляду за людьми в останні тижні або дні їх життя.

Польовий госпіталь, якому вже дали назву "Серце дракона" (Dragon's Heart Hospital), стане другою за величиною лікарнею у Британії. Найбільшою стала лікарня Найтінгейл у Лондоні, яку також облаштували для боротьби з пандемією коронавірусу.

Зауважимо, що стадіон "Міленіум" у місті Кардіфф є найбільш містким у світі критим стадіоном із природним газоном. Його місткість - понад 74 000 глядачів. Це домашня арена збірної Вельсу з регбі.

Станом на ранок 10 квітня у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 смертей від ускладнень і 356 673 випадки одужання. У Британії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, наблизилася до 8 тисяч.