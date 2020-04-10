Етап Світового виклику зі спортивної гімнастики в Туреччині скасований

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про скасування через коронавірус етапу Світового виклику зі спортивної гімнастики в Марсині (Туреччина), який був запланований на 26-28 червня.

FIG також перенесла старти в болгарській Варні (14-17 травня), єгипетському Каїрі (5-8 червня) і хорватському Осієку (18-21 червня), повідомляє офіційний сайт організації. Читайте також: FIG перенесла етапи Кубка виклику з художньої гімнастики в Португалії і Росії Найближчий етап Світового виклику, який поки стоїть в календарі, намічений на 11-14 червня у словенському Копері. Фото: noc-ukr.org.