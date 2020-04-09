ФІБА перенесла Євробаскет-2021

Виконком Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) вніс суттєві зміни в міжнародний календар змагань через пандепію коронавірусу та зміну термінів проведення Олімпіади-2020.

Відтак чемпіонат Європи 2021 року серед чоловічих національних збірних перенесено на 2022 рік; фінальний турнір має відбутися 1-18 вересня, повідомляє ФБУ.

Фінальний турнір ЄвроБаскета-2021 пройде в чотирьох країнах - Німеччині, Грузії, Чехії та Італії.

ЄвроБаскет перенесено через зміщення олімпійських відбіркових турнірів, які тепер мають відбутися в термін з 22 червня по 4 липня 2021 року.

Як повідомлялося, Олімпіаду-2020 у Токіо перенесли на 23 липня - 8 серпня 2021 року.

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Нагадаємо, збірна України в кваліфікації ЄвроБаскета-2021 перемогла на виїзді Австрію (88:73) та поступилася вдома Угорщині (60:62).

Жіночий чемпіонат Європи відбудеться 17-27 червня 2021 року.