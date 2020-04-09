"Манчестер Юнайтед" пропонує допомогу медикам Британії у боротьбі з коронавірусом

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" із Траффорда пропонує свою допомогу Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) у боротьбі з коронавірусом.

Сьогодні "Манчестер Юнайтед" оголосив про низку заходів із підтримки NHS, зокрема, перевів у режим очікування 16 транспортних засобів, якими управлятимуть волонтери і які можуть допомогти кур'єрській службі. Про це повідомляє пресслужба ФК "Манчестер Юнайтед".

Також клуб передав організації медичне обладнання, захисні маски, перев'язувальні матеріали, а працівникам "МЮ" у робочий час дозволили допомагати NHS в якості волонтерів із збереженням зарплати.

Сиадіон "Олд Траффорд" включений до резервного списку тимчасових центрів переливання крові.

Як повідомлялося, гравці "Манчестер Юнайтед" із 17 березня перебувають вдома на карантині. Останній матч, який провів "МЮ", була перша зустріч 1/8 фіналу Ліги Європи проти австрійської команди ЛАСК (5:0).

Фото: Facebook