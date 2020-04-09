"Манчестер Юнайтед" пропонує допомогу медикам Британії у боротьбі з коронавірусом

Укрінформ
Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" із Траффорда пропонує свою допомогу Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) у боротьбі з коронавірусом.

Сьогодні "Манчестер Юнайтед" оголосив про низку заходів із підтримки NHS, зокрема, перевів у режим очікування 16 транспортних засобів, якими управлятимуть волонтери і які можуть допомогти кур'єрській службі. Про це повідомляє пресслужба ФК "Манчестер Юнайтед".

Також клуб передав організації медичне обладнання, захисні маски, перев'язувальні матеріали, а працівникам "МЮ" у робочий час дозволили допомагати NHS в якості волонтерів із збереженням зарплати.

Сиадіон "Олд Траффорд" включений до резервного списку тимчасових центрів переливання крові.

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Як повідомлялося, гравці "Манчестер Юнайтед" із 17 березня перебувають вдома на карантині. Останній матч, який провів "МЮ", була перша зустріч 1/8 фіналу Ліги Європи проти австрійської команди ЛАСК (5:0).

Фото: Facebook

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