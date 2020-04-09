Двоє гравців оттавського хокейного клубу вилікувалися від COVID-19

Двоє гравців оттавського хокейного клубу "Сенатори", у яких був виявлений коронавірус, одужали.

Також від COVID-19 вилікувалися і четверо співробітників клубу. Про це в коментарі клубній пресслужбі повідомив головний тренер "Оттави Сенатори" Ді Джей Сміт.

"У всіх все добре. У всіх, хто заразився COVID-19, не було жахливих симптомів, про які говорять по телевізору, як у деяких людей, які дійсно боролися за своє життя. Деякі хлопці відчували себе погано. Але, будучи спортсменами, вони все перетерпіли. І тепер вони всі по ту сторону.

Я думаю, важливо, щоб всі бачили, що ця хвороба нікого не щадить, акторів і актрис, багатих і бідних. Я дуже радий, що у всіх, хто знаходився в літаку під час виїзної серії з трьох ігор з 7 по 11 березня в Каліфорнії, зараз все добре", - передає слова Сміта пресслужба УХЛ.

Раніше повідомлялося, що хокейна команда “Сенатори” з Оттави запропонувала провінції Онтаріо (Канада) використовувати свою спортивну арену, паркувальні майданчики та іншу нерухомість для потреб боротьби з новим коронавірусом. Власник команди Євген Мельник висловив свою пропозицію уряду провінції, однак поки не отримав відповідь.

Сезон Національної хокейної ліги (НХЛ) було припинено у середині березня на тлі побоювань про майбутнє поширення хвороби.

Фото: Sportsnet