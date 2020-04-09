"Хімік" підписав новий контракт із захисником збірної України з баскетболу

Южненський "Хімік" домовився про продовження контракту з вихованцем баскетбольної команди 22-річним атакуючим захисником Кирилом Марченком.

Нова угода розрахована на один сезон, повідомляє ФБУ.

Віцекапітан "Хіміка" в минулому сезоні Суперліги Парі-Матч відіграв за южненців 25 матчів регулярного чемпіонату, в яких в середньому за 25 хвилин на майданчику набирав 10,0 очка, робив 1,9 підбирання та 1,6 передачі, реалізуючи 42,6 відсотка двоочкових і 38,2 відсотка триочкових за 4,9 дальніх атак за матч.

Нещодавно Марченко потрапив до фінальної заявки національної збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2021 проти Австрії та Угорщини.

Фото: fbu.ua.