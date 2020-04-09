Американському боксеру Хейні повернули звання чемпіона WBC у легкій вазі

Американському боксеру легкої ваги Девіну Хейні відновили звання чемпіона світу за версією WBC. До цього він перебував у статусі "чемпіона у відпустці".

Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман, передає Tribuna.com.

Девін Хейні звільнив пояс чемпіона в листопаді 2019 року через травму плеча, яку отримав у поєдинку з домініканцем Альфредо Сантьяго. Тоді організація присвоїла йому статус "чемпіона у відпустці". Він мав право побитися за титул відразу після повернення, але бій перенесли через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що в легкому дивізіоні виступає український боксер Василь Ломаченко, який є "франчайзинговим чемпіоном" WBC.

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