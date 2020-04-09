Рейтинг ФІФА залишається без змін через відсутність матчів
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) виступила з повідомленням, в якому зазначила про відсутність у зв'язку з пандемією міжнародних матчів й відповідно руху в рейтингу федерації, за винятком мінімальних в нижній частині реєстру.
Список мав за графіком оновитися сьогодні, 9 квітня, інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).
Україна посідає у зафіксованому від 20 лютого рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів. Серед європейських команд "синьо-жовті" - 15-ті.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Голландія - 14-е, Австрія - 26-е.
Поточний рейтинг ФІФА:
1. Бельгія - 1765
2. Франція - 1733
3. Бразилія - 1712
4. Англія - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватія - 1642
7. Португалія - 1639
8. Іспанія - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбія - 1622…
24. УКРАЇНА - 1537.
Загалом у рейтинг-листі 207 футбольних асоціацій світу.
Фото: Getty Images.