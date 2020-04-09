Рейтинг ФІФА залишається без змін через відсутність матчів

Рейтинг ФІФА залишається без змін через відсутність матчів

Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) виступила з повідомленням, в якому зазначила про відсутність у зв'язку з пандемією міжнародних матчів й відповідно руху в рейтингу федерації, за винятком мінімальних в нижній частині реєстру.

Список мав за графіком оновитися сьогодні, 9 квітня, інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Україна посідає у зафіксованому від 20 лютого рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів. Серед європейських команд "синьо-жовті" - 15-ті. 

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Голландія - 14-е, Австрія - 26-е.

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Поточний рейтинг ФІФА:

1. Бельгія - 1765

2. Франція - 1733

3. Бразилія - 1712

4. Англія - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватія - 1642

7. Португалія - 1639

8. Іспанія - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбія - 1622…

24. УКРАЇНА - 1537.

Загалом у рейтинг-листі 207 футбольних асоціацій світу.

Фото: Getty Images.

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