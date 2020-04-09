Рейтинг ФІФА залишається без змін через відсутність матчів

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) виступила з повідомленням, в якому зазначила про відсутність у зв'язку з пандемією міжнародних матчів й відповідно руху в рейтингу федерації, за винятком мінімальних в нижній частині реєстру.

Список мав за графіком оновитися сьогодні, 9 квітня, інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ). Україна посідає у зафіксованому від 20 лютого рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів. Серед європейських команд "синьо-жовті" - 15-ті. Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Голландія - 14-е, Австрія - 26-е. Читайте також: УЄФА може скоротити кількість міст, де пройдуть матчі Євро-2020 Поточний рейтинг ФІФА: 1. Бельгія - 1765 2. Франція - 1733 3. Бразилія - 1712 4. Англія - 1661 5. Уругвай - 1645 6. Хорватія - 1642 7. Португалія - 1639 8. Іспанія - 1636 9. Аргентина - 1623 10. Колумбія - 1622… 24. УКРАЇНА - 1537. Загалом у рейтинг-листі 207 футбольних асоціацій світу. Фото: Getty Images.