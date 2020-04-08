Англійська прем'єр-ліга спростувала заяву про дострокове завершення чемпіонату
Укрінформ
Англійська прем'єр-ліга (АПЛ) спростувала заяву технічного директора італійського футбольного клубу "Удінезе" П'єрпаоло Маріно про дострокове завершення сезону.
Про це британській газеті The Independent заявили у прес-службі АПЛ.
Раніше Маріно заявив телеканалу Sportitalia, що Англійська прем'єр-ліга найближчим часом оголосить про дострокове завершення турніру через пандемію коронавірусу.
"Удінезе" володіє італійський бізнесмен Джампаоло Поццо, англійським "Вотфордом" - його син Джино Поццо.