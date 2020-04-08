Японія через коронавірус припиняє демонстрацію олімпійського вогню

Олімпійський вогонь, що прибув до Японії, припинять демонструвати публічно після запровадження надзвичайного стану в країні через коронавірус COVID-19.

Про це повідомиляє АР.

"Тепер вогонь зберігатиметься у таємному місці, щоб запобігти зібранням людей", - розповіли організатори Олімпіади у Токіо.

Олімпійський вогонь прибув до Японії з Греції 26 березня. Після цього один із символів Олімпіади перебував у північно-східному регіоні Фукусіма. Його естафету мали демонструвати публічно до кінця квітня.

Однак після запровадження у Японії на місяць надзвичайого стану залишається невідомим, коли і де вогонь покажуть широкому загалу знову.

Як повідомляв Укрінформ, проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу у світі. Вони мають проходити 23 липня - 8 серпня 2021 року.

Фото: apnews.com