Кріштіану Роналду залишиться в

Кріштіану Роналду залишиться в "Ювентусі"

Укрінформ
Зірковий футбольний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналдо залишиться гравцем італійського клубу "Ювентус" (Турин) і після завершення нинішнього сезону.

Роналду входить до когорти "недоторканних" футболістів туринської команди, повідомляє видання Tuttosport

Окрім Роналду, такими гравцями вважаються захисники Маттейс де Лігт, Меріх Демірал і Джорджо К'єлліні, а також хавбек Родріго Бентанкур.

Разом з тим, керівництво "Ювентуса" готове розлучитися з півзахисником Міралемом Пьяничем та захисниками Маттіа Де Шильйо і Даніеле Ругані.

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Нагадаємо, після 26-ти турів туринський клуб з 63-ма очками очолює таблицю італійської футбольної Серії А.

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