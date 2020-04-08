Кріштіану Роналду залишиться в "Ювентусі"
Укрінформ
Зірковий футбольний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналдо залишиться гравцем італійського клубу "Ювентус" (Турин) і після завершення нинішнього сезону.
Роналду входить до когорти "недоторканних" футболістів туринської команди, повідомляє видання Tuttosport.
Окрім Роналду, такими гравцями вважаються захисники Маттейс де Лігт, Меріх Демірал і Джорджо К'єлліні, а також хавбек Родріго Бентанкур.
Разом з тим, керівництво "Ювентуса" готове розлучитися з півзахисником Міралемом Пьяничем та захисниками Маттіа Де Шильйо і Даніеле Ругані.
Нагадаємо, після 26-ти турів туринський клуб з 63-ма очками очолює таблицю італійської футбольної Серії А.