Тренер "Ворскли": Не бачу проблем у тому, щоб грати через кожні два дні

Головний тренер полтавського футбольного клубу "Ворскла" Юрій Максимов заявив, що в разі відновлення чемпіонату України, його підопічні витримають щільний ігровий графік.

За словами наставника полтавчан, команда зможе грати через кожні два дні, повідомляє Zbirna.com.

"Футболісти "Ворскли" хочуть тренуватися, та нині, в умовах карантину, всі заборонено. Гравці здійснюють індивідуальні пробіжки, проводять силову роботу у домашніх умовах. У разі відновлення матчів, я не бачу проблем в тому, щоб грати через кожні два дні. Хлопці молоді, їм же не по 35 років, тому змагальний ритм вони мають витримати ... Прикро, що команда начебто набрала хід, а тут - вимушена пауза. Але нічого, це ми переживемо. Головне, щоб швидше закінчилася пандемія і всі почали жити звичайним життям", - сказав Максимов.

Нагадаємо, футболісти "Ворскли" змогли вийти до півфіналу Кубка України, де в гостях зустрінуться з "Маріуполем". У чемпіонаті країни підопічні Максимова йдуть на 10-у місці.