Техдиректор "Удінезе": чемпіонат Англії з футболу дограний не буде

Керівництво Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) зовсім скоро може оголосити про дострокове завершення футбольного сезону-2019/2020 через пандемії коронавірусу.

Про це розповів спортивний директор італійського ФК "Удінезе" П'єрпаоло Марино Football Italia.

"Федерація Бельгії вже завершила сезон, незважаючи на можливі санкції з боку УЄФА. В АПЛ збираються випустити подібну заяву, тому що ситуація там стає максимально серйозною. Я, зізнаюся, просто сподіваюся, що ми зможемо знову насолодитися футболом після коронавірусу. Нам потрібно вибиратися з цієї ситуації... Переживаю за наступні сезони, а не за старі", - підкреслив Марино.

Відзначимо, що в "Удінезе" і англійського "Вотфорда" один власник - італійський бізнесмен Джампаоло Поццо.