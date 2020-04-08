Шаран: За півтора місяці встигнемо дограти і чемпіонат України, і Кубок

Головний тренер футбольного клубу "Олександрія" Володимир Шаран поділився думками про долю нинышнього чемпіонату України, який поставлено на паузу через ситуацію з пандемією коронавірусу.

В ефірі програми "Футбол NEWS" на телеканалі "Футбол 1" наставник олександрійців підкреслив, що час дограти футбольний сезон поки ще є.

"Кожен футболіст, кожен тренер, кожна команда хочуть дограти чемпіонат України. Вважаю, треба почекати до кінця квітня. Тоді ситуація, скоріш за все, проясниться. Поки ж можна точно казати про те, що у нас ще є час, аби закінчити чемпіонат до кінця липня. З огляду на рекомендації ФІФА, думаю, за півтора місяці ми встигнемо дограти і чемпіонат України, і Кубок країни", - зазначив Шаран.

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Нагадаємо, у чемпіонаті України поточного сезону зіграно 23 туру з 32-х. У Кубку ж залишилося провести три матчі: два півфінальні поєдинки та фінал.